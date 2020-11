Parťák Vlastimila Brodského natáčel dva filmy naráz. Po hádce s kolegou skončil se zlomeným žebrem

Vlastimil Brodský a Josef Bláha (vpravo) ve filmu Tchán Foto: Prima Max

Snímek natočil v roce 1979 režisér Zdeněk Míka (✝80) podle scénáře Jaroslava Dietla (✝56), a o dobrou zábavu v něm proto není nouze. V hlavních rolích mohou diváci vidět skvělého Josefa Bláhu (✝70), kterému zdatně sekundují Vlastimil Brodský (✝81), Dagmar Havlová (67), tehdy Veškrnová, Svatopluk Skopal (69) či Libuše Havelková (✝92). Děj je zasazen do typické jihočeské vesnice, kde většinou panuje pohodová atmosféra, ale pochopitelně to tu občas i zaskřípe.

Všechno ví, všechno zná

Není divu. Hlava rodiny, starý Vavřinec, v podání Josefa Bláhy dohlíží na vše, co se kolem něj šustne. Má taky ve všem jasno. Jako strojní údržbář v místním zemědělském družstvu si umí práci dokonale zorganizovat.

Vždycky totiž zaměstná všechny kolem sebe a velmi rád se plete i do záležitostí ostatních členů své rodiny. Všichni se podle něj jen flákají, snachy jsou neschopné a manželka (Libuše Havelková) by se bez jeho „dobře míněné“ rady neobešla ani u sporáku. Starý Vavřinec diriguje dokonce i svéhlavého otce (Vlastimil Brodský) a babičku (Valerie Kaplanová, ✝81).

Všechny vize mu ale zhatí nejmladší dcera Štěpánka (Havlová), se kterou má ty nejlepší plány – holka je studijní typ a po maturitě půjde jako první z rodiny na vysokou školu. Jenže slečna se zamiluje do Tomáše (Svatopluk Skopal) ze sousední vesnice…

Hodně bolavá hlavní role

Tchán je zřejmě jediným snímkem, ve kterém si Josef Bláha zahrál hlavní roli. Většina diváků si ho vybavuje hlavně jako seriózního pana Brůžka z krimiseriálu Hříšní lidé Města pražského (1968), kde prakticky neměl příležitost předvést svůj komediální talent. Snímek Tchán prokázal, že ho měl na rozdávání.

Nicméně při natáčení neměl Bláha na růžích ustláno. Traduje se, že tou dobou měl poměr s jednou známou herečkou a nechával si tehdy radit od kolegy Brodského, který měl s kolegyněmi z branže své zkušenosti.

Co je ale mnohem horší, konec natáčení zvládal Bláha s největším sebezapřením. Souběžně s Tchánem totiž točil i drama Tvář za sklem (1979) a během něj se nějak nepohodl s kolegou Miroslavem Macháčkem (✝68). Dopadlo to tak, že po vzájemné půtce Bláha nešťastně skončil se zlomeným žebrem. Přes velké bolesti ale nechtěl natáčení rušit.

Zlí jazykové tvrdí, že svůj podíl na tom mohl mít i jeho kamarád Vlastimil Brodský, který ho přišel navštívit do nemocnice: „…vytáhl ze saka skládací metr a začal Pepíčka měřit po částech. Bláha se vyděšeně zeptal, co to dělá. A on klidným hlasem odpověděl, že ho musí změřit, aby měl přesné míry na jeho rakev,“ vyprávěl režisér Míka.

Některé hlášky vznikly spontánně

O tom, že mezi Bláhou a Brodským fungovala velká kamarádská chemie, svědčí i to, že sarkastické poznámky, kterými se ve filmu častují, jsou zčásti i jejich improvizací. Oba pány, kteří hráli otce a syna, dělily přitom necelé čtyři roky.

„Do jejich replik jsem nezasahoval a nechal jim volnost… některé hlášky jako třeba: 'Když jsi sem přišel, tak jsi měl jenom řadu zkušeností a holou pr**l', vznikly spontánně, přímo na place,“ připomněl Míka.

Roli Štěpánčina nápadníka Tomáše měl původně ztvárnit Miroslav Vladyka (61). Režisér se ale nakonec rozhodl pro Svatopluka Skopala, který se mu k Havlové hodil víc. „Tvořili hezký pár,“ řekl Míka. Míkova komedie Tchán, která běží ve čtvrtek na Prima Max, se točila v jižních Čechách, mj. v Týně nad Vltavou, Chlumci u Olešníku či na nádraží v Lomnici nad Lužnicí. ■