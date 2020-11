Poslechněte si dva roky utajovaný vánoční duet: Krajčo splnil dohodu, kterou měl s Karlem Gottem

Kryštof a Karel Gott: Píseň Vánoční Video: Universal Music

„Nechtěli jsme, aby to byl vánoční kýč, ale možná nakonec je,“ říká režisérka filmového videoklipu.

„Vánoční je pro nás s kapelou něco nového a výjimečného, nejen díky spojení. Vánoční píseň má člověk cca jednou za kariéru,“ říká Krajčo. „Toužili jsme po písni, která se bude zjevovat pokaždé o vánočních svátcích, ale zároveň jsme se chtěli vyhnout všem klišé. Samozřejmě nevíme, jestli se nám to podařilo, ale fanoušci nám to určitě prozradí,“ dodal frontman skupiny Kryštof.

Píseň vznikla ještě před duetem Srdce nehasnou, který Krajčo napsal pro Karla Gotta a jeho dceru Charlotte.

„Za Karlem Gottem jsem s písní Vánoční přišel a svěřil se mu, že jsem napsal text, kde hraje významnou roli, a tak mě napadlo, že by se v ní mohl i objevit. Jemu se to naštěstí zalíbilo, a tak jsme se kdysi dali dohromady. A on pak asi po týdnu zavolal s jeho ženou Ivankou zpátky, a kromě toho, že souhlasil, abychom spolu nazpívali Vánoční, mě poprosil, jestli bych nezkusil napsat píseň pro něj a pro Charlottku,“ vzpomíná frontman kapely Kryštof.

A objasňuje i to, proč jde Vánoční „ven“ teprve letos.

„Udělali jsme spolu takovou dohodu, že nejdřív půjdou ven Srdce nehasnou a tuhle píseň pustíme až rok poté, co mezi námi Karel nebude, aby v podstatě i další Vánoce strávil s námi. A teď přišel ten čas,“ uvedl.

Videoklip k písni napsala a zrežírovala Karin Krajčo Babinská, do rolí kromě kapely obsadila Ivu Janžurovou, Aloise Švehlíka, Danu Batulkovou, Pavla Rímského, Lucii Štěpánkovou a také své tři děti.

„Byla to jejich první velká příležitost před kamerou, kdy opravdu dostaly roli a musely hrát. Proto jsem jim před natáčením uspořádala poměrně náročný casting, aby to nedostaly zadarmo,“ uvedla.

V klipu se dle svých slov rozhodla zachytit „tu pravou rodinnou vánoční atmosféru, kdy se u štědrovečerního stolu sejdou čtyři generace lidí“. „V klipu je samozřejmě ukrytý i příběh a je dobré dokoukat jej až do úplného závěru, aby se všechno spojilo. Je to takový krátký film na pět a půl minuty a je věnovaný všem, kteří tady s námi už nejsou, ale na které nikdy nezapomeneme a víme, že jako andělé při nás budou vždycky stát,“ dodala Krajčo Babinská.

