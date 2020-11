Vítěz MasterChefa Roman Staša má koronavirus

Roman Staša je novým českým MasterChefem. Video: TV Nova

„Hodně lidí o mně říká, že jsem pozitivní člověk. No a od dnešního rána to mám potvrzené i písemně. Ani mně se covid nevyhnul, takže jsem okamžitě nastoupil do karantény, informoval svého lékaře a upozornil lidi, se kterými jsem přišel do kontaktu,“ napsal Roman Super.cz.

Staša je bez příznaků, nemoc ale nepodceňuje. „Žádné příznaky nepociťuju, cítím se dobře, aby ne po včerejšku. Ale to neznamená, že se to nemůže zhoršit,“ uvedl nový MasterChef. Nejen své fanoušky pak vyzval k zodpovědnosti: „Buďte opatrní a ohleduplní k sobě i k ostatním.“

Roman se stal vítězem, když v těsném souboji o jediný bod porazil druhou Pavlínu Lubojatzky. Fanoušci mu triumf přáli, po vyhlášení tak v mnoha českých domácnostech zavládlo nadšení. Finálový díl Nova odvysílala včera. ■