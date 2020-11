Ilustrační foto Profimedia.cz

Švédský komik Ørjan Burøe si umí udělat srandu ze všeho. Nejenže umí natočit, jak jeho zadek vypadá jako poprsí, ale tentokrát předvedl, jak by si jako muž představoval svou pochvalu za to, že doma s něčím pomohl. Obzvlášť nyní, kdy mu chybí živé publikum, protože nemůže vystupovat. Nechtěli by to takhle náhodou všichni muži a cítí se tak mírně nedoceněni, když potlesk nepřijde?