Poprvé promluvili o dítěti: Oscarový herec Phoenix potvrdil narození syna zvláštním způsobem

Joaquin Phoenix a Rooney Mara promluvili o synovi. Profimedia.cz

Joaquin Phoenix (46) a Rooney Mara (35) nepatří k hvězdným párům, které by se světem sdílely mnoho ze svého soukromí. V září přivítali na svět chlapce , ale jeho narození potvrdili vlastními slovy teprve nyní. Pár se rozepsal pro časopis People o dětech, které byly odloučeny od svých rodičů.

„Jsme čerství rodiče, takže je pro nás neúnosná představa, že by nám někdo vzal dítě. I kdyby jen na den, natož pak na celá léta. Ale tohle je přesně to, co se stalo 545 dětem a jejich rodičům,“ rozepsal se oscarový herec o rodinách migrantů, které byly rozděleny na amerických hranicích.

„Musíme si položit otázku, jestli je tohle země, jakou chceme mít? Jsou to hodnoty, které chceme vyznávat? Jak to vysvětlím svému synovi, až se mě zeptá, proč jsme se takhle chovali k vyděšeným, bezbranným dětem, z nichž některé se se svými rodiči už nikdy nesetkají?“ zamyslel se pár.

Je to vůbec poprvé, co o synkovi promluvili. Podle všeho jej přivítali na svět před dvěma měsíci a údajně ho pojmenovali River po hercově tragicky zesnulém bratrovi.

Phoenix a Mara jsou velkými aktivisty a bojují za lidská, ale i zvířecí práva. Oba jsou také vegany a lze je často vidět, jak se účastní nejrůznějších pochodů nebo demonstrací. ■