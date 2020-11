Tohle není kostým z Tváře: V dlouhé blond paruce se Ondřej Sokol blýskne ve štědrovečerní pohádce

Herec a moderátor v pohádce O vánoční hvězdě. Foto: archiv České televize

„Já myslím, že by to bylo moc hezké, jenom kdyby nejzářivější hvězda na nebi nebyla takový hňup, jakého mi režisér Karel Janák přiřkl. Už mám trochu podezření, že chytrého kladného prince v Karlových pohádkách nikdy hrát nebudu. Ale nevadí mi to, protože být touhle roztomile pitomou nejzářivější hvězdou, jakou mi nabídl Karel, bylo neskutečně zábavné,“ svěřil Sokol.

Pohádka se natáčela letos v zimě, a to v Západních Tatrách. Hlavními postavami příběhu jsou hvězdy spadlé na zem, které dále ztvárnily Tereza Ramba (31) a Anna Geislerová (44).

„Jako asi každé dítě mé generace jsem chtěl být kosmonautem a hltal knížky o dobývání vesmíru i filmy na tohle téma. A v mém současném věku zase hltám videa na internetu, od lidí, kteří dokážou neuvěřitelně vyprávět o hvězdách a vesmíru, jak ho máme zmapovaný dnes. A pořád nevycházím z úžasu. I proto mi tahle pohádková verze života personifikovaných hvězd a souhvězdí byla moc sympatická,“ dodal Sokol k pohádce. ■