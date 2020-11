Vdova po Matuškovi se ostře pustila do Martiny Formanové kvůli Trumpovi. Tohle ji šokovalo!

Olga Matušková a její reakce na Martinu Formanovou Video: Česká televize ČT 24

Matušková, vdova po zpěvákovi Waldemaru Matuškovi (✝76), naopak z Floridy drží pěsti ke znovuzvolení Donaldu Trumpovi.

„Volila jsem proti Donaldu Trumpovi. Jednak ho nemám ráda jako člověka, protože je na můj vkus příliš negativní, a jednak nevidím po čtyřech letech nic, za co bych si ho měla vážit,“ prohlásila v živém přenosu České televize Formanová.

„Vidím jen spoustu nesplněných slibů, vidím společnost, která je strašně rozjitřená, společnost, kterou on rozděluje,“ dodala Formanová s tím, že ji překvapila vysoká volební účast. Ať prý vyhraje kdokoliv, bude volbu respektovat.

Česká televize se na Floridě spojila také s Olgou Matuškovou, jež se do Formanové pustila a zjevně by Bidenovo vítězství jen tak nepřekousla.

„To, co jsem teď slyšela od paní Formanové, to je něco neuvěřitelného, že člověk, který tady žije, si tohle může myslet. Tady v Americe je to tak, že 99 % médií očerňuje pana prezidenta Donalda Trumpa, kterého milují lidé tak, že mu chodí až 50 tisíc lidí na shromáždění. Nevím, jestli jste to viděli, protože to CNN určitě nepřenáší,“ rozhořčila se Matušková.

Ta posléze vychválila Trumpa do nebes a demokratickou stranu označila za komunisty. „Trump je úžasný člověk, který ukradl demokratům dělnickou třídu. Zařídil nejlepší ekonomii za čtyři roky. Když paní Formanová říkala, že nic nesplnil, co slíbil, tak je prokázáno, že splnil nejvíce věcí, co jakýkoliv prezident slíbil ve své kampani. A proto ho lidi milují. Mně to tak vyrazilo dech, co ona říkala, že nemám slov,“ kroutila hlavou Matušková a nadále si nebrala servítky.

„Divím se, že někdo, kdo utekl z komunistické země, ona teda neutekla, ona se přestěhovala, tak tohle říká. My jsme museli utéct, zanechat v Čechách všechno, co jsme měli a jít do zaslíbené země. A když se tu teď velice silně probouzí komunistický režim, tak to je strašný,“ uzavřela Matušková. ■