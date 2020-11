Olga Lounová pózovala na dovolené plavkách: Fanoušci se do zpěvačky pustili za to, že odletěla k moři

Zpěvačka chytá bronz u moře. Foto: Instagram O. Lounové

Před deštivými podzimními dny se rozhodla prchnout k moři. Olga Lounová (39) vyrazila s rodinou do zahraničí a cílem jejich cesty se staly Kanárské ostrovy. Teplé počasí, krásně modrou oblohu a koupání si zpěvačka užívá na ostrově Gran Canaria.

Dny na dovolené tráví Olga nejen u bazénu, od kterého se pochlubila sexy fotkou v plavkách, ale také na výletech. S rodinou vyrazili do jednoho z místních parků.

„Výlet do nádherného parku se vydařil i s dětma a 5 dospělýma dětma. Počítat zranění nemusíme, i když všichni strkali prsty, kde se dalo, včetně ptáků s hodně vostrýma zobákama,“ svěřila se Lounová, která si krásné počasí na španělském ostrově užívá.

Přestože jí většina fanoušků dovolenou přeje, našli se i tací, kteří její cestu za hranice začali kritizovat. „V době, kdy se nemá cestovat, je to bezvadný příklad pro ostatní. Když to udělá každý, můžeme to tady zabalit,“ napsal jí pod fotky jeden ze sledujících a strhl konverzaci o tom, zda je vhodné cestovat či nikoli. Olga, ale dotazy rychle utnula.

„Miláčkové, já už covid měla před měsícem,“ svěřila se a dodala, že nyní má protilátky, a tak je pro ni cesta bezpečná. Zpěvačka se před pár dny také nechala slyšet, že hodlá pomáhat v první linii a podala přihlášku, aby mohla pomáhat v kladenské nemocnici na covidovém oddělení. ■