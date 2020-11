Budete se oblizovat. Hvězda MasterChefa odhalila své finálové menu

Pavel Berky Foto: archiv TV Nova

Přestože Pavel skončil třetí za Romanem Stašou a Pavlínou Lubojatzky a do finále se nedostal, menu, s nímž by o titul bojoval, měl připravené. "To jsem nakonec chtěl představit na Střeše Lucerny, kde jsem měl na půlku listopadu naplánovanou několikachodovou degustační večeři pro veřejnost. I tu mi nakonec překazila aktuální situace, a tak jsem se rozhodl jednotlivé chody představit alespoň skrze své sociální sítě a s degustační večeří počkat, až se situace uklidní,” řekl Pavel.

Celý tento týden zároveň postupně odkrýval jídla. "Při přemýšlení nad menu jsem se zaměřil na návrat domů, návrat ke kořenům, ať už romským, slovenským, nebo i českým," vysvětlil Pavel.

Za předkrm zvolil candáta, nakládané romanesco, krém z romanesca, pečená rajčata, rajčatovou pěnu, rajčatový papír a emulzi z hnědého másla. V hlavním chodu se rozhodl pro holuba, černý kořen, šípkový gel, petrželový olej a demi-glace omáčku.

"Přítelův děda byl vášnivý holubář, a když mi o tomto koníčku vyprávěl, tak mne překvapilo, že holubi mají v hlavě jakýsi kompas, který je i na tisíce kilometrů přivede až domů. A zároveň jsou vyhlášenou delikatesou. Tohle propojení se mi neuvěřitelně líbilo a hodilo se skvěle do konceptu menu. Byl jsem si takřka jistý, že ani Pavlína ani Roman holuba připravovat nebudou," vysvětluje.

Jako dezert Pavel zvolil obměněné milované jídlo z dětství - buchtičku se šodó, švestkový krém, švestkovou pěnu a nakládanou blumu.

Podívejte se, jak mělo vypadat finálové menu Pavla Berkyho. V televizi ho dnes neuvidíte. ■