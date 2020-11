V 6. měsíci těhotenství se Jitka Nováčková předvedla v plavkách. A prozradila pohlaví miminka

Jitka Nováčková Foto: Archiv J. Nováčkové

"Už je to na mně docela dost vidět. Konečně. Doteď jsem měla pocit, že jsem bříško vůbec neměla," říká Jitka.

"Moje mamka si myslela, že to je kluk, babička s taťkou si mysleli, že to je malá Jituška. Já jsem si ze začátku představovala holčičku. V rodině Tima jsou ale mužnější typy, Tim je statný, tak jsem si začala říkat, že to asi bude kluk. Nastavila jsem si to tak a na bříško jsme mluvili jako na kluka," svěřila Nováčková.

S partnerem dlouho nevěděli, co to bude, malé se nechtělo na kontrolách ukázat. Teď už je jasno. "Bude to holčička," prozradila se slzami v očích na youtube videu Nováčková. ■