Poprvé v hlavní roli: Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo chtěl na princeznu, říká herečka z vánoční pohádky

Darija Pavlovičová v pohádce O léčivé vodě Foto: Česká televize

„Hanka je velmi optimistická. Na vše nahlíží pozitivně. V žádné situaci si nechce připustit, že by bylo něco špatně,“ říká Darija o své postavě. Jde o její první hlavní roli.

Že by si zahrála princeznu, nikdy nebyl její sen. Z nabídky ale měla velkou radost. „Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo chtěl na princeznu, spíš bych to tipla na čarodějnici nebo čertici, ale jsem nadšená,“ svěřila herečka, jež má po rodičích běloruské a litevské kořeny.

Vzhledem k původu se u nich také slaví dvojí Vánoce. „Na ty první, české, si uděláme kapra nebo řízky a je to taková rodinná pohoda, kdy si užíváme, že jsme spolu. Protože rodiče jsou z Běloruska a z Litvy, tak ty druhé Vánoce slavíme podle pravoslavného kalendáře. Ale ani tady nedodržujeme nějak křečovitě tradice, je to spíš o tom, být spolu,“ uvedla Darija. ■