Nechlubí se jen sexy tělíčkem. Tato česká modelka pomáhá v těžkých dobách lidem na okraji společnosti

Lenka Pechová se nezdá. Foto: Super.cz/archiv L. Pechové

„Pomáhám jako sestřička v centru pro drogově závislé,“ překvapila mnohé kráska, která mimo jiné miluje svět formule 1. Málokdo to o ní totiž věděl, při své skromnosti to nijak do světa nehlásila. Nedávno se ale pochlubila fotkou v ochranném obleku a brýlích, ve vybavení, které je v době nařízených bezpečnostních opatření v jejím prostředí nutností.

„Chci pomáhat, nejsou to pro mě jen prázdná slova,“ říká odhodlaně Pechová, která se rozhodla odejít ze soutěže Česká Miss. A když tedy měla podepsat smlouvu s Českou Miss, což by ji v mnohém omezovalo, tak prostě skončila. ■