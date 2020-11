Režisér ji přemluvil k natáčení krátce po porodu: Takhle bude vypadat Tereza Ramba v nové vánoční pohádce

Herečka se pustila do natáčení krátce o porodu. Foto: Super.cz/archiv České televize

Letos v lednu se Tereza Ramba (31) pustila do nové štědrovečerní pohádky. Na natáčení příběhu s názvem O vánoční hvězdě kývla poté, co ji svými neodbytnými prosbami přemluvil režisér Karel Janák. Byla krátce po porodu prvního syna a do práce se ještě pouštět nechtěla.

Natáčení kouzelného vánočního příběhu bude mít spojené s tím, že se stala maminkou a mezi obrazy se starala o dítě.

„Přišla jsem na to, že si to vlastně vůbec nepamatuji. Nechápu, jak jsem to přežila. Když jsem koukala na ten trailer, tak jsme s Aničkou zkonstatovaly, že vypadáme docela dobře, lépe, než jsme si myslely. Já jsem v podstatě vůbec nespala,“ svěřila na tiskové konferenci České televize Ramba. V pohádce ztvární hvězdu Deničku, její kolegyně Anna Geislerová (44) si zahrála hvězdu Proximu.

„Mám pocit, že to natáčení mi určitým způsobem zachránilo život, protože jsem byla v takovém kolotoči. Byla jsem připravená na to, že už nikdy nebudu točit, nebudu herečka, můj život se naprosto překlopí, což možná zná každá nová a citlivější maminka. Karel mě ale přesvědčil, abych tu pohádku vzala. Já jsem to nechtěla vzít, ale ten scénář byl strašně dobrý,“ rozpovídala se Tereza.

Natáčení v Zuberci, což je slovenský skanzen pod Západními Tatrami, rozhodně nebylo jednoduché. Novopečená maminka vše zvládla i díky pomoci své rodiny. „Jsem vděčná své mámě, tchyni a Matyášovi, že mě do těch Tater dopravili. Jeli jsme tam jak vlakem, tak mým autem. Měli jsme koupené kupé ve vlaku, měli jsme celé auto, já jsem myslela, že nezvládnu ani tu cestu. Přijeli jsme tam a myslela jsem, že nezvládnu první den, a najednou byl konec, já jsem se díky tomu dostala do reality a strašně mi to pomohlo,“ svěřila Ramba, která se na place setkala například i s Vojtou Kotkem (32), Ondřejem Sokolem (49), Zlatou Adamovskou (61) nebo Martinem Hubou.

„Byla jsem plnýma nohama v mateřství a ženství a tahle role je strašně dětská a extrémně radostná. To, jak ji chtěl Karel, abych ji hrála, je takový výbuch radosti a já jsem se nacházela úplně v něčem jiném. Ale ta radost, kterou Karel chtěl a o kterou jsme se pokusili, pak prostoupila i mnou,“ dodala k natáčení nové pohádky, kterou odvysílá Česká televize letos na Štědrý den.