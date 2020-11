Děti uhlídala, rozkrok ne: Slavná modelka roztáhla nohy až příliš

Candice Swanepoel se v parku uvolnila. Profimedia.cz

Modelka Candice Swanepoel (32) se vydala se syny do parku v Miami. Zatímco relaxovala, neuvědomila si nejspíš, že má na sobě sukni, a trochu moc se uvolnila. Momentu využili všudypřítomní fotografové.

Candice se rozhodně nemá za co stydět. Figuru má i po dvou dětech fantastickou. I tentokrát ji nechala vyniknout v miniaturním topu. Ten je navíc z dílny její značky Tropic of C, která vyrábí plavky.

Letos si modelka dopřála pauzu od sociálních sítí a v průběhu pandemie se věnovala hlavně dětem. Ariela (2) a Anacu (4) má s expartnerem Hermannem Nicolim. S tím byla ve vztahu 13 let, ale rozešli se v listopadu 2018. Od té doby je prý modelka single nebo se alespoň žádným vztahem nechlubí. ■