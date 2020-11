Odvážné přiznání: Lukáš Hejlík popsal, jakým způsobem šikanoval svého spolužáka

Lukáš Hejlík překvapil svou upřímností. Foto: Nenech to být

S formou útlaku se musela popasovat i Ewa Farna (27). Zpěvačka se rozpovídala především o kyberšikaně, se kterou se pravidelně setkává doteď. „Každodenně se musím setkávat s tím, že vás okolí přesvědčuje o tom, že jste hnusná, škaredá a tlustá. Jak s vámi vůbec někdo může být a jak vy sám se sebou můžete žít.”

Herec Lukáš Hejlík (40) byl ještě otevřenější a přiznal, že šikanu zažil na obou stranách. Obětí šikany byl už jako malý kluk, zároveň se i on sám stal agresorem. „Do dneška si pamatuju, jak jsem zařídil, aby si jednoho kluka, kterého jsem neměl rád, celá třída vymazala z fotky,” a dodává: „Představa, že by to někdo udělal mně, je naprosto děsivá.”

Děti se jako němí přihlížející či rovnou oběti většinou nikomu nesvěří. Častokrát se bojí odvety nebo jednoduše neví, kam se obrátit. Tyto tři známé osobnosti jim ale vzkazují, aby šikanu nenechali být.

Veřejně proto podpořili nadační fond Nenech to být. V jeho rámci vznikla série videí, kde osobnosti české kulturní scény otevřeně mluví o svých drsných zážitcích z dětství. Cílem kampaně je vybrat finanční prostředky na další chod a rozvoj nadačního fondu.

Pomyslnou hymnou kampaně se stal singl Silnější zpěváka a hudebního skladatele Jena, v jehož klipu si zahrála Anna Čtvrtníčková a Michal Pazderka. ■