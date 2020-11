Modelka se pochlubila nahým selfie z vany: Hlavní roli hrálo její neoholené podpaží

Ashley Graham Profimedia.cz

Nejen mezi celebritami je v současné době populární vyzdvihovat přirozenou ženskou krásu. Jednou z hlavních propagátorek tohoto trendu je i Ashley Graham (33). Plus size modelka bojuje za pozitivní vnímání ženského těla i s jeho nedokonalostmi, a od té doby, co je matkou, propaguje intenzivně i kojení. Jak je vidět, co se týče přirozené krásy, nestydí se ani za chlupaté podpaží.