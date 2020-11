Striptérka Ála z Discopříběhu je i v 55 letech neuvěřitelně sexy. Prozradila, co pro sebe dělá

Odpůrcem estetické medicíny rozhodně není. Super.cz

„Chodím cvičit, jezdím na inline bruslích, nově hraju golf, lyžuju. Pohyb miluju, bez něj neumím být,“ prozradila Super.cz Eva a dodala, že vzhledem k věku si začala vypomáhat i jinak. Podstoupila například neinvazivní liposukci, radiofrekvenční lifting apod.

Přiznává ale, že ne vždyse sebou byla spokojená. „Jsem přesvědčená, že člověk se buď musí smířit s tím, jak vypadá, a pak s tím dokáže žít a umí to prodat, nebo s tím začne něco dělat,“ říká herečka známá z Discopříběhu 2.

„V momentě, kdy jsem já začala být nespokojená, což bylo kolem 45 let, kdy se tělo začne měnit, ať děláš, co děláš, tak jsem na tom začala hodně pracovat. Myslím, že je to o psychice každé ženy. Každá žena je tak krásná, jak se krásná cítí,“ dodává Eva Čížkovská. ■