Ve filmu hrála striptérku, v reálu vypomáhá v mateřské školce. Eva Čížkovská si v pandemii hledá aktivity sama

Stejně jako většina herců, také Eva Čížkovská (55) se kvůli koronaviru potýká s nedostatkem práce, alespoň té ve svém oboru. Před pandemií stihla natočit jeden film, nyní si má zahrát v dalším. Jenže natáčení bylo na poslední chvíli pozastaveno kvůli pozitivnímu testu jednoho z herců. I přes všechno, co se nyní děje, hýří sexy černovláska optimismem a říká, že není člověkem, který by si stěžoval.

„V tuhle chvíli si práci vymýšlím sama, třeba v tom, že objíždím firmy a podniky svých kamarádů, kteří stěží přežívají. Snažím se na sociálních sítích nabízet lidem, co by mohli koupit svým blízkým za dárky, a tím těm firmám pomáhám,“ řekla Super.cz herečka.

Málokdo o ní ví, že vede zájmový kroužek v mateřské škole. Dokonce byla v minulosti učitelkou. „Pracuji s dětmi 8 let, mám s nimi kroužky. V tuhle chvíli je to pro mě záchytný bod, ne finanční, ale psychický, že mám kam jít a co dělat.“

Nevyhýbá se ani variantě, že by se učitelkou stala znovu, pokud by musela hledat nové zaměstnání. „Jsem člověk přizpůsobivý, v momentě, kdy nebudu moct dělat herectví vůbec, bych si těch profesí vyzkoušela víc,“ dodává herečka. ■