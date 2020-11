Tanga jako šperk? Po Kim Kardashian předvedla vykukující prádlo i zpěvačka Beyoncé

Beyoncé Profimedia.cz

Trend vykukujícího spodního prádla je zpátky v plné síle, jak nedávno předvedla i Kim Kardashian . Ovšem nebyla by to Beyoncé (39), aby ho neposunula na další level. Zpěvačka se nechala zvěčnit pro prosincové číslo britského Vogue v úchvatné rudé róbě s holými zády. Ta zdobily třpytivé detaily a nad zadečkem svůdně vykukovala zlatá tanga.

Beyoncé je majitelkou plných, pevných křivek, které jí závidí ženy po celém světě. Může si tak směle dovolit vystavovat je na odiv. Pro magazín promluvila o rodině, ale i o svém podnikání.

Zpěvačka se kromě práce a rodiny momentálně věnuje také aktivismu. Bojuje proti rasismu a snaží se být dobrým příkladem pro své děti Blue Ivy (8) a dvojčata Rumi a Sira (3).

„To nejlepší je milovat je, jak jen nejvíc to jde. Dávám dětem najevo, že nikdy nejsou moc malé na to, aby mohly změnit svět. Nikdy nepodceňuji jejich myšlenky a pocity. A zajímám se o to, jak vnímají, co se kolem nich děje,“ prozradila, jaká je matka.

Beyoncé je právem pyšná nejen na své děti, ale také na své kariérní úspěchy. Nejvíce si prý váží svého podnikatelského ducha.

„Vlastnit své filmy, značku oblečení a muziku je pro mě klíčové. Můžete se rozhodnout, jak bude vypadat váš úspěch. To, že jste číslo jedna, ještě nezaručuje kvalitu. A komerční úspěch rozhodně nezaručí, že vaše práce bude mít nějaký vliv,“ dodala diva, která patří k nejvlivnějším ženám planety. ■