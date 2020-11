Moderátor Michal Janotka je opět šťastný: Po rozpadu manželství našel lásku u kolegyně

Michal Janotka s přítelkyní Nikolou Foto: facebook M. Janotky

Je to pár měsíců, co Michal Janotka oznámil nečekanou zprávu. Manželství s půvabnou Karolínou rok po svatbě krachlo .

Po měsících, kdy se z rozpadu nefungujícího svazku dával dohromady, brněnský reportér opět září. Janotka se nyní pochlubil svou novou láskou, kolem které chodil roky. „Ano, je to tak, už se o tom psalo, že po více než půlroce, po tom všem, co jsem zažil, jsem už nebyl na narozeniny sám, že jsme je strávili ve dvou. A ano, je to pravda,“ svěřil na sociální síti.

„Vlastně vůbec poprvé se to dozvídáte právě tady a skoro nikdo o tom až doteď nevěděl. Už několik měsíců mám novou přítelkyni, skvělou, nejlepší, černovlasou, a navíc kolegyni z Krimi zpráv, Niky,“ oznámil Michal. Jde o Nikolu Veverkovou, se kterou se ze stejného pracoviště zná už z dob, kdy jeho láskou byla moderátorka Sandra Pospíšilová, tehdy ještě Parmová.

Až nyní ale mezi dvojicí přeskočila jiskra a Janotka je po nevydařeném manželství opět šťastný. „Za těch pár měsíců jsme toho s Nikčou, i přes pandemii koronaviru, zažili tolik. A vím, že naše společná cesta bude pokračovat i nadále, protože: Jsi ty, jsem já, jsme MY! Nejvíc!“ vyznal se ze své lásky Janotka. ■