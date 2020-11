Zrzka ze Slunečné měla kuráž, ale tuhle scénu jí produkce zakázala

Místo Denisy Nesvačilové spadla z kola kaskadérka. Video: FTV Prima

Nebezpečnou scénu jí ale produkce zakázala a nehodu na kole za ni zahrála dublérka, která místo ní letěla přes řídítka.

„Měla jsem kaskadérku, protože štáb měl strach, abych se náhodou nezranila. Tak za mě zaskočila. Vůbec jsem tu holčinu neviděla, a co vím, tak zrzavá taky nebyla. Měla hnědé vlasy v drdolu, jako já. Tím se to trošku zamaskovalo,“ prozrazuje herečka, jak se točila scéna v lese nedaleko Záp.

Scénu by prý jinak klidně natočila sama. „Když jsem nakonec viděla ten pád, říkala jsem si, jak je škoda, že jsem to nedělala já. Asi bych to zvládla. Jakmile se to odtočilo, kostymérky mi nastřihly tepláky, trocha krve a jelo se dál. Ve chvíli, kdy přišlo na řadu šití v hospodě, to už jsem měla na stehně nalepenou umělou jizvu,“ popisuje výrobu zranění seriálová Karolína.

I přesto, že je její postava Karolíny narušitelkou vztahu hlavních hrdinů, těší se u diváků oblíbenosti. „Musím říct, že poslední dobou už mi chodí jen milé zprávy a pozitivní reakce, že jsem ten seriál oživila. Karolína je správně praštěná a ty negativní a ošklivé zprávy dost zmizely. Samozřejmě že mi píšou i to, že se pořád bojí o vztah Janka a Týny (Marek Lambora a Eva Burešová, pozn.),“ usmívá se Denisa.

Diváci se ale bát nemusí. „Myslím si, že Karolína je vůči Jankovi a jiným mužům tak intenzivní, protože má určitou vztahovou nezkušenost. Přeci jen je to holka z děcáku, nemá žádné citové vazby, na nikoho. Myslím si, že nemá ani žádnou sebeúctu a zároveň to všechno bere jako sport. Když si něco zamane, tak to chce. Nebude úplně vyrovnaná se svojí životní situací. Dost jsem o tom přemýšlela, když jsem tu roli vzala. Setkala jsem s tím, když jsem studovala pedagogickou fakultu a byla na praxi v dětském domově. Vím, jak to tam ty dušičky mají, obzvlášť v pubertě. Byla to inspirace,“ prozradila herečka, jak se dobrala k povaze Karolíny ze Slunečné. ■