Tohle vědcům zatím nevychází: Nevěsta ze svatební reality show řekla, co si o manželovi myslí

Svatba na první pohled. Co novomanželům vadí? Video: TV Nova

Zatímco nevěsta má ráda klid, ženich je sdílný a ukecaný. Na Natálii až moc, jak se ukazuje. „Je to takový vševěd,“ myslí si o novomanželovi, který si rád popovídá o všem, co se kolem děje. „Nezvládám lidi, kteří hodně mluví. Ale každý jsme nějaký. Snad se to zlepší, dávám tomu ještě šanci,“ říká manželovi u večeře.

František by byl naopak rád, kdyby byla jeho žena ukecanější.

Na rozhodnutí, zda spolu zkusí zůstat, mají zhruba měsíc. Po svatební cestě spolu budou čtyři týdny žít, než oznámí, jestli chtějí ve vztahu setrvat, nebo ho skončit. ■