Televizní hvězda prý porušila povinnou karanténu a draze za to zaplatila

Chloe Ferry Profimedia.cz

Britská televizní celebrita Chloe Ferry minulý měsíc porušila povinnou karanténu a draze za to zaplatila, píše deník The Sun. Podle toho účastnici několika reality show policisté vyměřili pokutu deset tisíc liber, tedy téměř 300 tisíc korun.

Ferry začátkem října odcestovala do Turecka na operaci prsou a po návratu do Velké Británie se měla povinně 14 dní izolovat. To se ale prý nestalo.

„Chloe všem říká, jak je naštvaná. Je to obrovská částka a má pocit, že se stala obětí kvůli tomu, že je slavná,“ cituje The Sun svůj zdroj. „Vrátila se z nákupů a už na ni u dveří čekala policie,“ dodal.

Pokutu měla Ferry dostat 21. října. Zprávu nechala bez komentáře.

Podle deníku nejde o jediný prohřešek Ferry tohoto typu, čemuž odpovídá i výše peněžitého trestu. Za nedodržení 14denní karantény při návratu z daných států hrozí Britům pokuta tisíc liber. Při opakovaném porušení se může vyšplhat až k deseti tisícům. ■