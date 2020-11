Nikol Štíbrová už dohodila příteli Petrovi první kšeft. Nafotili spolu novou kampaň. Nepoznali byste ani jednoho!

Nikol s přítelem Petrem Foto: Zoot (4x)

Štíbrová například ztvárňuje Marfušu z legendárního Mrazíka, Kevina z rodinné komedie Sám doma, nebo se objeví s prskavkou ve vlasech či s krabicí s botami, kde imituje známé scény z českého filmu Pelíšky. Leitgeb je pak zachycen jako Ivan z ruské pohádky, zloděj ze Sám doma nebo jako nezbedný strýc z Pelíšků.

"Bylo zajímavý si během pár hodin zahrát ve všech svých oblíbených vánočních filmech a pohádkách. Jsou to všechno moje srdcovky. A Petr mě překvapil, jakej je skvělej herec. Já doteď myslela, že žiju s introvertem, ale on byl před foťákem jako ryba ve vodě a všechny výrazy dal na první dobrou. Není to jen fashion kampaň, má to nápad, vtip, pointu, prostě všechno," prozradila k focení Štíbrová. ■