Jan Saudek (85) nepřestává překvapovat: Milenky má pořád, ale málo, říká jeho čtvrtá manželka

Jan Saudek a Pavla Hodková Foto: TV Prima/ 7 pádů Honzy Dědka

A s upřímností mluví také o rodině, o svých dětech, kterých má požehnaně. Sám se k výslednému číslu prý nemůže dopočítat.

„Řekl bych, že jich mám tak patnáct nebo šestnáct. A některé už jsou v penzi. Některé umírají. Ale mám pravnuka, který je o 13 let starší než moje poslední dítě,“ prozradil fotograf v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kam ho doprovodila i jeho současná partnerka Pavla Hodková (39), se kterou má děti tři. Zavzpomínal také, jak se s novinářkou a svou budoucí ženou dali dohromady.

„Seznámili jsme se u rozhovoru. Díval jsem se jí na kolena, šílel jsem z ní. Jsem na tlusté a na starší. Jí bylo 24. Říkal jsem si, že ta dívka musí být mou. A na prostěradle jsme se seznámili tak, že ona se zrovna rozešla s frajerem, opíjel jsem ji a ona se mě zeptala: Jsem opilá, tak co chcete? A byla ruka v nohávě. Já jsem se zamiloval, ona vůbec ne. Nikdy jsem to nezlomil,“ vyprávěl Saudek, načež jeho partnerka reagovala: „Já bych to nerozebírala. Byla jsem mladá a hloupá.“

To není ale to jediné, čím umí populární fotograf a malíř překvapit. „Mám třináctileté dítě s lesbou, chtěla genetickou informaci. Na první nebo druhý pokus jsem to dokázal,“ prozradil moderátoru Dědkovi. A zmínil také to, že si jedna z jeho dcer prošla vězením a čeká čtvrté dítě - chlapečka.

A jak to má slavný proutník s ženami nyní, ve svých 85 letech? „Milenky má pořád, ale málo. Všechno, co tady řekl, je pravda. Jan nelže,“ nechala se slyšet jeho partnerka. ■