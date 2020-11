Po Kim to schytala i její mladší sestra: Sexy modelku Kendall fanoušci ostře kritizují kvůli večírku

Jenner oslaví v úterý 25. narozeniny a o víkendu proto uspořádala oslavu. I přes zákaz sdílení sociální sítě zahltily fotky a videa z večírku, a řada sledujících Kendall za party odsoudila.

„Video, jak Kendall sfoukává svíčky na dortu, zatímco se číšník, který má roušku, snaží uhnout, je ta nejděsivější věc letošního Halloweenu,“ komentovala jedna ze sledujících na Twitteru.

Ok Kendall Jenner blowing out candles as a masked waiter holds her cake and tries to move out of the way was actually the scariest thing I saw on Halloween pic.twitter.com/o46ri7TJ9W