Moderovat Eva Decastelo nemůže, ale Slunečnou točí dál: Jak to v době koronavirové vypadá na place?

Eva Decastelo Super.cz

„Slunečná se stále točí, vypadá to tak, že před natáčením a v průběhu zkoušek máme respirátory. Až na ostrou na opravdové natáčení si ty roušky sundáváme. Celý štáb má roušky. Snažíme se minimalizovat to riziko, jak to jen jde,“ prozradila nám Eva, která také nikdy pořádně neví, jaké bude mít ten den repliky.

„Vždycky se smějeme, že každý den před natáčením probíhá takzvaná burza replik, občas je někdo pozitivní, občas je někdo v karanténě, takže my si ráno na place rozdělujeme repliky těch, kteří tam nejsou. Je to velmi zábavné a je to velký adrenalin,“ prozradila moderátorka s tím, že se to ale zatím vše zvládá bez problémů.

Eva dbá o své zdraví, už na jaře se začala otužovat a s tím i teď na podzim pokračuje. Vedle toho chodí dvakrát ročně na infuze vitaminu C, kde jsme ji také potkali. „Zatím jsem v karanténě nebyla, ale mám pocit, že se to blíží, protože všichni mí známí už byli. A mám pocit, že jsem jedna z mála, která ještě ne,“ prozradila Decastelo v centru Prahy ve Slovanském domě.

Místo v divadle nyní Eva tráví večery doma s rodinou a podle všeho si zatím nelezou na nervy a vše zvládají s úsměvem. „Já jsem nadšená, protože jsem nikdy neměla klasickou rodičovskou, nebyla jsem na mateřské, týden před porodem jsem moderovala, pět dní po porodu jsem už zase moderovala a nikdy jsem si to neužila," svěřila se moderátorka.

„Když byla jarní karanténa, tak jsem zjistila, že mám super děti a fajn chlapa a bylo to opravdu fajn. Teď už ale manžel začíná říkat, že mu přijde divné, že jsem každý večer doma, protože dřív jsem měla třeba 15 představení v měsíci. Myslím, že je dobře, že má manžel vystudovanou psychologii,“ dodala Decastelo se smíchem. ■