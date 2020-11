Obdarujte na Vánoce své známé praktickým obalem na mobil s vlastním potiskem

Vánoce jsou tady co by dup a vy stále tápete, čím obdarovat své blízké? A co takhle něco, co využije naprosto každý, nebude na to sedat prach a navíc to obdarovaného potěší? Přesně takové jsou praktické obaly na telefony s vlastním potiskem.

Praktický obal na mobil s vlastním potiskem Foto: picasee.cz

Vánoční dárek prakticky a originálně Lámete si každý rok hlavu nad tím, čím obdarovat své nejbližší na Vánoce? Rok co rok jste čím dál tím bezradnější? Už vám dávno došly originální nápady? A tak hledáte inspiraci všude možně? Letos vsaďte na kryty na smartphony s vlastní fotografií. Chytrý telefon už má totiž každý - od vaší maminky a babičky, přes kamarády a kolegy, až po přítelkyni či manžela. Ti všichni v kapse nosí smartphone, který se ale může snadno poškrábat. Vánoční dárek stále po ruce. Bohužel s takovou rýhou na telefonu se toho už moc dělat nedá. Proto obdarujte své blízké praktickými obaly na telefony s vlastním potiskem. Nejen, že ochrání jejich telefony právě před těmito nepříjemnými „doplňky”, ale také jim budou dělat každý den radost. Vánoční dárek prakticky a originálně FOTO: picasee.cz Vlastní potisk můžete nechat vytvořit ze společných fotografií, z oblíbených zážitků, z nezapomenutelných okamžiků, anebo jen z vtipných obrázků. Fantazii se meze nekladou.

A pokaždé, když obdarovaný vezme svůj telefon do ruky, vzpomene si na vás a vykouzlí mu úsměv na tváři. To je tisíckrát lepší než darované ponožky, sprchové gely nebo láhve alkoholu. Listopad ve jménu slev Po celý listopad probíhá na e-shopu Picasee.cz velká slevová akce spojená s Black Friday. Získáte tak obrovské slevy na všechny modely krytů na mobily. A k tomu ještě můžete přidat další slevu 10 %, pokud do své objednávky vložíte kód "Picasee10". Vánoční dárek stále po ruce FOTO: picasee.cz Dárky tak vyřešíte raz dva, z pohodlí domova a ještě k tomu za pár korun. Nemusíte kvůli tomu nikam chodit. Stačí si uvařit kávu nebo čaj a dárky vyřešíte do pár minut. Soutěže, slevy a nové designy Nezapomeňte také sledovat Instagram @picasee.eu, kde budou probíhat nejrůznější soutěže, slevy, ale také představení nových designů na telefony. Neunikne vám tak žádná novinka. Obaly na mobily se zároveň hodí nejen jako dárek na blížící se Vánoce, ale také na narozeniny, výročí či jiné oslavy. Máte se tak na co těšit. Luxusní dárková dřevěná krabička FOTO: picasee.cz Vytvořte originální vánoční dárek Vytvořit originální vánoční dárek zvládne naprosto každý. Zabere vám to jen pár minut. Stačí nahrát vybranou fotografii do online editoru, trochu poupravit, je-li to potřeba, a svou objednávku potvrdit. Do 1 - 2 pracovních dnů máte originální vánoční dárky v podobě obalů na smartphony pro vaše blízké doma. Více informací najdete na e-shopu www.picasee.cz. Stačí jednou kliknout a dárky pro letošní Vánoce máte vyřešené. A při objednávce nad 800 Kč získáte dopravu zdarma. ■