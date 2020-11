Gabriela Koukalová odmítla dublérku. Tento ošklivý pád si vyzkoušela na vlastní kůži

Gabriela Koukalová v seriálu Sestřičky Video: FTV Prima

Za sebou má první televizní moderátorskou zkušenost , a diváci ji mohou vidět také v seriálu. Gabriela Koukalová (31) ztvárnila v Sestřičkách samu sebe. A do natáčení se pustila doslova po hlavě.

Scenáristé Koukalové připravili dramatické scény, v nichž po pádu na tréninku skončí s poraněním nohy v nemocnici. A zatímco Amelie Pokorná (16) (postava Andy), která „padá“ s ní, využila dublérku, Koukalová si karambol vyzkoušela na vlastní kůži. Měla z čeho čerpat, pádů při tréninku za svoji biatlonovou kariéru zažila nespočet.

„Na biatlonu není nejtěžší fyzická bolest. Na tu si zvyknete a po nějaké době ji vůbec necítíte. Daleko obtížnější pro mě bylo zvládnout tlak, který byl obrovský a trval několik let,“ svěřila Koukalová.

V roli se Gabriela vrátila do biatlonového areálu v Jablonci nad Nisou, kde to zná jako své boty. „Je mi to tady blízký i z hlediska prostředí a po dlouhý době jsem se zase podívala sem na biatlonovou střelnici,“ řekla Super.cz na natáčení.

Pro někdejší sportovní hvězdu jde o první větší hereckou příležitost, a jak přiznala, nebránila by se další. „Já jsem byla zvyklá na monotematické činnosti, herectví je proto v mých očích hodně zajímavé. Kdyby přišla nějaká další nabídka, asi bych ji neodmítala,“ dodala s úsměvem Koukalová. ■