Roste jako z vody: Miluška Bittnerová se pochlubila dcerkou, která už oslavila první narozeniny

Miluše Bittnerová se svou dcerkou Foto: facebook M. Bittnerové

„Já bych ji upusinkovala. MiniB si ze všech možných i nemožných panenek nejvíc oblíbila tu na fotce,“ svěřila se Miluše a sdílela fotografii se svou holčičkou. „Je to hračka Rendovy prababičky, dle mého odhadu cca 90 - 100 let stará panenka se třemi obličeji, které si můžeš otočit, jak chceš. Art deco je prostě naše,“ dodala Bittnerová.

Miluška si roli maminky naprosto užívá. A jak sama před nedávném prozradila, dcerka je rozhodně energická po ní. „Zjistila jsem, že ty vlastnosti, které mám já a manžel, se u ní zdvojnásobily. Je to blbý, že to řeknu, ale ona je trochu grázlík, to bude drsná puberta, vše, co jsem dělala já, krát dvě,“ prozradila Super.cz Miluška. ■