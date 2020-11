9 proměn dětí slavných: Podívejte se, jak šel čas s českými celebritami a jejich ratolestmi

Ivana Jirešová s dcerou Herminapress

Říká se, že při pohledu na děti si člověk nejlépe uvědomí, jak rychle a neúprosně čas letí. To mohou bezesporu potvrdit i někteří slavní, kteří jsou zasloužilými rodiči.

Například dcera Ivany Jirešové (43) vyrostla z roztomilé holčičky v krásnou mladou slečnu. Snímky v galerii, které od sebe dělí 11 let, jsou toho důkazem. Patnáctiletá Sofie se své mamince začíná nejen podobat, ale jde také v jejích hereckých šlépějích a studuje konzervatoř.

Herecké řemeslo oslovilo také syna Ivana Trojana (56), Josefa (19). Z malého chlapce s pronikavýma kaštanovýma očima, kterého bral táta na své filmové premiéry, vyrostl charismatický a nadaný muž, který se už nyní může chlubit vcelku bohatým filmovým rejstříkem. Není to tak dávno, co se na plátně objevili Trojanové společně, a to ve filmu Šarlatán, kde hráli tutéž postavu.

Jako z vody roste dcera Lucie Zedníčkové (52) a producenta Víta Pokorného. Amelie Pokorná (16) začala se v televizi poprvé objevila už jako malá holčička a herectví ji nepřestalo bavit ani po letech. Diváci ji mohou nyní pravidelně vídat v seriálu Sestřičky Modrý kód.

Podívejte se v galerii, jak šel s dětmi celebrit čas. ■