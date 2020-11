Manželka Romana Vojtka se v 9. měsíci těhotenství odstěhovala k sestře, která má za sebou těžší formu koronaviru

Petra Vojtková Michaela Feuereislová

"Život nás neustále zkouší. Ale jen opravdová láska hory přenáší. Děkuji sestře i příteli, kteří mají covid v těžké formě za sebou a ke kterým jsem se tak mohla nastěhovat, abych zvýšila pravděpodobnost, že zůstanu negativní, a mohla nadále dodržovat karanténu. Věřím, že všechno dobře dopadne," říká Petra, která je v 9. měsíci těhotenství naštěstí stále zdravá.

Trápí ji jen to, že závěr těhotenství nemůže být se svým mužem Romanem. "Posílám domů Romanovi, Edince i Beníčkovi velké objetí, láskyplné pohlazení a pusinky! Ať je vám co nejdřív dobře. I když se nám stýská, není nic, co bychom nezvládli, a brzy budeme zase spolu. Miluji vás, miláčci moji. Chybíte mi," dodala Petra Vojtková. ■