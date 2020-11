Roman Vojtek i s dětmi má koronavirus. Těhotná manželka v 9. měsíci musela okamžitě z domu!

Roman Vojtek je s dětmi v karanténě. Foto: archiv R. Vojtka

"Jo, chytli jsme taky koviďáka. A to hned všichni tři. Já i děti. Jedem v karanténě několikátý den. Děti jsou na tom dobře a já to koupil také v lehčí formě. Peťka je naštěstí, pár dní před porodem, v pořádku. Zatím. Čekají ji další testy. Nebydlí teď s námi. Je jinde a nám se moc stýská," prozradil Vojtek.

"Já to čapnul od dětí, které, jak jsme zjistili, se bohužel nakazily kvůli nezodpovědnosti a laxnímu přístupu. Máme nouzový stav, všichni víme, co to znamená a obnáší, ale jsou lidé, kteří se dál scházejí, i když jim není třeba nejlépe, chodí na návštěvy k dalším rodinám, kamarádkám a absolutně nedomýšlejí následky svého chování," kroutí hlavou Vojtek.

"Děkuji všem zdravotníkům a lidem kolem, kteří se starají o ty, kteří to opravdu potřebují. Víte, maminka Petry pracuje v Brně v nemocnici, kde je ono jedno covid oddělení. Víme, jak to tam vypadá, kdo tam leží, a jaké má problémy, jak se změnil třeba věkový průměr pacientů. Toto jsou pro mě třeba ty správné informace. Proto chci jen všem těm, kteří říkají, ať jsem vlastně rád, že tu "strašnou" nemoc, o které se musím dovědět, že ji vůbec mám až z testu, popřát pevné zdraví, a ať jejich lehkomyslnost a povýšenectví ublíží co možná nejméně lidem," dodal Vojtek. ■