Sestra Jakuba Prachaře bojuje s poruchou příjmu potravy: Přišla i o svoji ženskost

Mariana Prachařová bojuje s poruchou příjmu potravy. Herminapress

"Stála jsem na pokraji toho do problému s jídlem spadnout a možná do něho i trochu spadla. Myslela jsem si, že jídelníček a nějakej řád mi pomůže a vše se vrátí do normálu, ale zatím se tak nestalo nebo aspoň ne úplně. O tomhle problému jsem mluvila v podcastu už v létě a teď jsem tady o pár měsíců později zase o pár kilo lehčí a nemám z toho radost. Hlavně z toho, že jsem lhala sobě i okolí, že už je všechno dobrý," svěřila.

Mariana neprožívá dobré období. "Necvičím už skoro měsíc, protože na to nemám energii ani pomyšlení, s jídlem se peru a jsem často náladová. Co je ale asi nejhorší, přišla jsem o menstruaci. Odjela jsem se spravit domů k rodině a věřím, že to bude dobrý a že mě máma zas správně vykrmí," vidí východisko v návratu k mamince Daně Batulkové (62).

"Vy mi píšete, jak mi to teď sluší, už jsem ale dostala i pár zpráv, že jsem hubená až moc. A i když vim, že ty hezký zprávy myslíte dobře, já se pak o to víc bojím přibrat. V hlavě mám to, že pokud přiberu, vy si toho všimnete, budete si říkat, jak jsem ztloustla nebo mi to psát. Přitom je úplně jedno, co si myslí ostatní. Je to přece moje tělo a můj život. Jenže když jste tady každý den souzeni tolika lidmi, je těžký se tím nenechat ovlivnit, je těžký, aby vám na názoru okolí nezáleželo," přiznává, že svět Instagramu, kde jde hlavně o vzhled, ji poznamenal.

"Vždyť teď jste hubený, podle lidí vám to sluší. Až budete mít kila navíc, třeba už to tak nebude. Říkáte si asi, že jsem úplně hloupá, že mi na tom záleží, a já si řikám vlastně to stejný, ale je to tak. Bohužel. Jsem tu hodně na očích, protože jsem se tak sama rozhodla. Instagram mě baví a ráda s váma sdílím svůj život. A protože i tohle k němu momentálně patří, tak je to tu," dodala.

"Teď ale veřejně říkám, že v rámci zdraví chci začít jíst bez výčitek a nestarat se o to, co si budou říkat lidi okolo. Doufám, že zas brzo najdu ten balanc a k tomuhle postu se za chvíli vrátím o několik kilo těžší a spokojenější, než jsem teď. Mně už se to moje tělo teď nelíbí, nelíbí se mi, že se jídlo stalo něčím, co mě ovládá a čeho jsem otrokem. Takže stará, bezstarostná Mariano, co ses cpala pizzou, kachnou, cukrovím a chipsama bez jediný výčitky nebo vědomí, kolik to má kalorií, je čas tě zase přivolat," věří, že se boj podaří zvládnout. ■