Při prvním nouzovém stavu nepřibrala jen díky krabičkové dietě: Moderátorka Štěpánka Duchková stále bojuje s váhou

Když jsme se potkali, bylo to v době ještě před zavřením fitek. Teď už má Štěpánka ohledně pravidelného cvičení další akceptovatelnou výmluvu. "Chtělo by to to tělo trochu vytvarovat. Někde bych ubrala, jinde přidala," zasnila se Štěpánka.

Během prvního nouzového stavu se jí podařilo nepřibrat jen díky tomu, že měla objednanou zdravou krabičkovou dietu. "Kila navíc nešla, ale zatuhla jsem, jak se člověk nehýbal. Teď máme další nouzový stav, dietu jsem zatím neobjednala a doufám, že to zvládnu i bez ní," věří moderátorka.

Cvičení podle online lekcí, které teď využívá spousta lidí, mívá Štěpánka také naplánované, jen ta vůle je horší. "Mojí největší slabinou je ta pravidelnost, realizace je hrozně náročná. Pořád to odkládám, ze dne na den, pak najdu důvody, kdy to zase nejde. Ale sáhli jste mi trochu do svědomí, tak možná zítra už na to opravdu skočím," uzavřela. ■