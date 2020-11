Už váží víc než její obří pes a bříško má větší než prsa: Jak zpěvačka Kate Matl prožívá těhotenství po čtyřicítce?

Těhotná zpěvačka Kate Matl zatím přibrala něco přes 6 kilo Super.cz

"Jsem moc ráda, že psa mám, protože s ním chodím ven. Abych hodně chodila, mi doporučil i doktor. A naučila jsem se s ním vstávat v sedm ráno, pak vyrážíme na první vycházku. S miminkem si mi to bude hodit. To, že můžeme ven i po deváté, je mi docela jedno, protože v devět už oba spíme," svěřila Katka s tím, že se psem chodí i na cvičák a už ho odnaučila, aby ji tolik tahal.

A jak svoje první těhotenství, jehož se dočkala až po čtyřicítce, prožívá? "Celkem dobře, nemám žádná omezení. Jen se mi trochu hůř spí a taky toho méně sním, protože mě to v břiše tlačí. A taky jsem zjistila, co to je pálení žáhy. No a mám pupeční kýlu," prozradila zpěvačka s tím, že věci pro miminko ještě připravené nemá. "Dodělávám nějakou práci a pak se do toho teprve v klidu pustím," dodala. ■