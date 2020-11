S plošným testováním na Slovensku pomáhá i tenhle muzikálový zpěvák: Homosexuálního upíra byste v ochranném obleku nepoznali

Muzikálový zpěvák Laco Hudec Šubrt pomáhá při plošném testování na Slovensku Foto: instagram L. Hudce Šubrta

Laco je Slovák, a i když žije střídavě také ve Vídni a v Praze, přihlásil se jako dobrovolník na celoplošné testování na Covid-19, které tento víkend u našich sousedů probíhá a kvůli nedostatku zdravotnického personálu byli slovenští občané vyzváni, zda by nepomohli.

"Dnešní den byl jiný než ostatní. Hodně strachu, představ, názorů a za "oponou" příběhy lidí. Poznal jsem doktorku, která tančila odmalička folklor, budoucího studenta na vysoké škole, studentku medicíny nebo vojáka, co sloužil za Slovensko v Afghánistánu," popisoval partu, která se sešla v testovacím stanu.

"Vypsal jsme celkem 211 certifikátů ohledně covidu a seděl sedm hodin zabalený v halloweenském kostýmu," odlehčil v svém příspěvku na Instagramu zpěvák ochranný oblek.

"Co mi to dalo? Víru, že lidé, když je potřeba, drží spolu. Na osm hodin jsme byli jeden tým, který se snažil, co nejvíc mohl. Neměli jsme ani jeden pozitivní případ, dostali jednu čokoládu a setkali se s jediným blbcem, což je ze 400 lidí super. Jsem rád, že jsem mohl pomoci. A skláním se nad lékaři. Ti naši tam byli od rána od šesti do deseti do večera a udělali 411 výtěrů," dodal Laco, který v práci pokračuje i dnes. ■