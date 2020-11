Manželka Seana Conneryho promluvila o jeho posledních měsících a momentu, kdy opustil tento svět

Sean Connery s manželkou Micheline Profimedia.cz

Jejich manželství trvalo 45 let a byla s ním do jeho posledních chvil. Manželka Seana Conneryho (✝90) se rozpovídala o tom, jak jeho odcházení vypadalo.

Micheline je 91 let a svého muže potkala v roce 1970 na golfovém turnaji. „Byl úchvatný a prožili jsme spolu krásný život. Byl dokonalým vzorem muže. Bude to bez něj velice těžké, to vím, ale nemohlo to bohužel trvat věčně a odešel v míru.“

Poslední měsíce byly pro Conneryho a jeho rodinu těžké, herec byl nemocný. „Trpěl demencí a vybralo si to svou daň. Nebyl to už život pro něj. Poslední dobou nedokázal vůbec vyjádřit, co chtěl říct. Jeho odchod byl velice poklidný, zemřel ve spánku. Byla jsem s ním i v moment, kdy z tohoho světa odešel. Takhle to chtěl,“ prozradila jeho životní láska Micheline.

Jeden z nejslavnějších Skotů všech dob a první představitel Jamese Bonda zemřel 31. října ve věku 90 let.