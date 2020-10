Silikonka Lulu je v hledáčku policie: Vémolovu údajnou milenku nahánějí kvůli krádeži v obchodním centru

Zdeňka Černá alias Lulu je hledaná Policií ČR Foto: instagram Z. Černé

Silikonová blondýna Zdeňka Černá alias Lulu Blonde se dostala do médií díky aférce s Karlosem Vémolou (35), jejíž podrobnosti sama prozradila. Zatímco partnerská krize mezi zápasníkem a matkou jeho dcery Lelou Ceterovou , kterou majitelka obřích vnad přiživila, se pomalu zklidňuje, o Lulu se začala zajímat policie.

Zdeňka Černá se už koncem července ocitla v seznamu hledaných osob, po nichž Policie ČR pátrá. Údajně ji zachytily kamery, jak z prodejního pultu v obchodním centru v Kladně loni 1. září sebrala cizí peněženku. Na záběrech z kamer ji měla poznat její matka. Lulu, která žije v Německu, se ovšem nedostavila k výslechu a sama tvrdí, že o ničem neví a vše bylo úplně jinak.

„O této kauze slyším poprvé. Určitě se jedná o nějakého hejtra, který šíří mylné informace. Tenkrát jsem našla peněženku v obchodním centru, kterou jsem odevzdala ochrance,“ uvedla Lulu pro Blesk s tím, že o žádnou krádež rozhodně nešlo.

Jediné, co může devětatřicetiletou milovnici plastik potěšit, je to, že v policejní databázi stojí, že vypadá na osmadvacet až třicet let. ■