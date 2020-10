Manželství bývalé mámě Štice svědčí: Takhle teď vypadá Monika Binias a její život s mladým hokejistou v Německu

Monika Binias je v manželství i v životě spokojená Foto: facebook M. Binias

Vypadá to, že v manželství jim to klape. V července si bývalá hlava rodiny Štikových vzala svého přítele, o třiadvacet let mladšího hokejistu Petra Biniase. Na platinovo odbarvená blondýna, která již téměř čtyři měsíce nese jméno Monika Binias (48), září štěstím.