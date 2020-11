V tomhle luxusu bude trávit chvíle se svou rodinou: Nastávající táta Míra Hejda se pochlubil sídlem na Šumavě

Míra Hejda Foto: Super.cz/instagram Javor apartmán

Nejen své přátelé, rodinu a fanoušky potěšili Zorka Hejdová (30) a Míra Hejda (37) radostnou novinkou. Moderátorská dvojice prozradila, že se za pár měsíců rozrostou . Manželé se těší na svého prvního společného potomka, který by měl přijít na svět na jaře příštího roku.

Společné chvíle jako rodina nebudou trávit jen v domě nedaleko Plzně. Moderátor totiž vybudoval luxusní sídlo na Šumavě. „Šumavu miluji a jezdím sem od dětství, dokonce i jen na otočku si zalyžovat. Moc jsem si přál, aby Želená Ruda dostala odvahu a sílu se proměnit v modernější místo,“ svěřil se moderátor, který nechal fanoušky nahlédnout do luxusního apartmánu, který si sám designově opravdu vypiplal.

„Dozvuky 90. let jsou v okolí ještě znát, ale už se to výrazně zlepšuje. Touto rekonstrukcí Javor apartmanu chci přidat i za sebe ruku k dílu a ukázat úžasné a unikátní možnosti využití starého dřeva. Např. zrcadlo nebo i stůl je přímo z kmene stromu. Postel zase ze zbořené stodoly”, prozradil moderátor, který se pustil i do realizace a natáčení seriálu Stavba není sen, jež je o zpracování dřeva ze starých stromů, kterých je horské sídlo plné. 8dílný seriál můžete sledovat na Televizi Seznam a TV bydlení. ■