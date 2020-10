Takhle to vypadá na ostrově, kde Kim Kardashian oslavila kulatiny: Noc v tomto resortu vyjde skoro na půl miliónu

V tomhle ráji slavila Kim Kardashian 40. narozeniny. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kim Kardashian (40) ostře kritizují za její narozeninový výlet . Ku příležitosti svých 40. narozenin Kim sbalila rodinu a přátele a soukromým letadlem odletěli do tropů. Televizní hvězda se tentokrát skutečně plácla přes kapsu, pronajala si totiž celý ostrov Tetiaroa ve Francouzské Polynésii, a to včetně resortu The Brando Resort, který k rekreaci využíval sám Marlon Brando.

Celá dovča ji prý vyšla na milión dolarů, tedy něco přes 23 miliónů korun. Resort má k dispozici na 35 luxusních vil se soukromými bazény, které lze pronajmout za zhruba 467 620 korun na noc.

V resortu jsou k dispozici dvě luxusní restaurace a lázně, kde se každý z hostů nechal hýčkat. Výletu se účastnilo zhruba 20-25 lidí. Kim dopravila své blízké na místo soukromým tryskáčem a všichni se museli předem izolovat a podstupovat testy na covid.

Přesto to Kardashian od sledujících pořádně slízla. Kritizovali ji, že během pandemie vůbec někam jede a dopřává si takový luxus. Sama Kim na haty nereagovala, ale nechala se slyšet, že je nesmírně vděčná, že si tohle pro sebe a své blízké mohla dovolit.

Sestry se zastala i Khloé Kardashian (36). „Nevím podrobnosti, ale slyšela jsem, že se lidé zlobili, že jsme odjeli z města. Tenhle rok je opravdu frustrující, takže to chápu. Všichni jsou z toho všeho frustrovaní, ale byly to její 40. narozeniny. Opravdu to pro nás chtěla udělat a bylo to od ní moc hezké,“ uvedla v pořadu Ellen DeGeneres.

Doplnila, že udělali vše proto, aby ničí zdraví nebylo ohroženo, a prozradila také, že tamní zaměstnanci byli velmi vděční, že po řadě měsíců mají zase hosty. „Oni taky musí platit účty a starat se o své rodiny, pokud jsme jim aspoň trochu pomohli, jsme za to rádi,“ dodala. ■