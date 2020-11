Anička Slováčková promluvila o nemoci a sdílela rok starou vzpomínku: Snažím se vyhýbat těmhle fotkám, napsala

Anička Slováčková Foto: Instagram A. Slováčkové

„Poslední dny na to celé intenzivně vzpomínám. A snažím se vyhýbat všem těmhle fotkám, co mi to připomínají. A i fotkám před touhle dobou. Jsou zvláštně bolestivé. Samozřejmě... Trochu mě mrzí, že tuhle kapitolu ze svého života nemůžu jen tak smazat a nahradit ji něčím veselejším, po delší době něčím míň náročným. Kdo by ve své knize chtěl mít tu část, kdy zažije nemoc, jakou rakovina je?“ svěřila se Anička.

Průběh své nemoci sdílí již od začátku se širokou veřejností, a přestože si ji někteří začali spojovat právě s nemocí, je ráda, že díky tomu mohla spoustě lidem také pomoci. Trochu mě mrzí ta nálepka, kterou jsem dostala - z protekčního dítěte slavných rodičů na tu holku s rakovinou, ale pokud jsem za ten rok pomohla jediné duši, je to všechno jedno a klidně tuhle nálepku přijímám a budu se snažit, aby pomohla dalším a dalším,“ prozradila Slováčková.

Herečka a zpěvačka se po pauze zase opět věnuje práci. Přišla s novou písní, s kapelou Aura připravuje nové album a natáčí seriál Ordinace v růžové zahradě. „Sbírám odvahu vám sestříhat ten zmiňovaný rok do jednoho videa. Je to pro mě velice náročné, tak se prosím nezlobte, že o tom jen mluvím, ale zatím jste nic takového u mě neviděli. Asi ještě nepřišel čas. Díky Bohu za všechny dny, kdy jsem s vámi na téhle Zemi. S mou rodinou, přáteli, zvířaty, překážkami i pozitivními okamžiky. Jsem moc vděčná,“ prohlásila Anička, která se pochlubila také svou aktuální fotografii.

„Jsem vděčná za celý tenhle rok. I když mám někdy chuť ho vymazat. Je přeci lepší přijímat ty negativní věci s láskou, než dál plodit negativno, i když je to velice těžké. Ve světě se dějí strašlivé věci, které by nás v tak vyspělé době asi nenapadlo, že se budou kdy řešit. To těm myšlenkám taky moc nepomáhá. Takže prosím, buďte hlavně zdraví, zachovávejte si čistou mysl a šiřte lásku,“ dodala Slováčková. ■