Gabriela Koukalová si za svůj herecký výkon v seriálu vysloužila kritiku: Diváci se do ní pustili

Gabriela Koukalová Michaela Feuereislová

Na sociálních sítích seriálu se po odvysílání dílu ihned strhly diskuze. Komentáře nebyly vždy jen pozitivní. Divákům připadá, že je zrzavé sportovkyně v poslední době na obrazovce až moc. „Bože tak tenhle díl asi vynechám, už neví, kam by se nacpala,“ nechala se slyšet jedna fanynka. „Jestli tohle měl být herecký výkon, tak příšerné,“ hodnotí Gabrielino herectví další.

Gabriela Koukalová během natáčení seriálu Sestřičky Modrý kód.

Super.cz

Některým dokonce vadí její pověstný optimismus a věčný úsměv na rtech. „Ty kráso, trapná rozšklebená Koukalová. Fujtajbl.“ „Nevím... měla by se držet toho, co umí. Nějak je všude jinde, než bychom ji čekali, co zveřejnila rozchod a rozvod,“ pustili se do zrzavé krásky drsní internetoví kritici.

To si ale nenechal líbit fanklub biatlonistky. „Vy si fakt myslíte, že někam vtančí a řekne chcete mě? Spíš ji osloví sama produkce s nabídkou. To, že na ni kývne, není s*aní se někam dle mého laického názoru,“ zastává se Gabriely fanynka.

Mnoho diváků dává nové moderátorce šanci a vyjadřují jí podporu. „Konečně někdo sympatickej. Uvidíme, zda jsou ty komentáře, co se týče toho vyjadřování, oprávněné.“ „Já myslím, že by bylo dobré si ji nejdříve poslechnout a pak můžeme posoudit,“ míní fanoušci. ■