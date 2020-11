Už tři týdny po druhém porodu si začala přivydělávat ruční prací: Muzikálová zpěvačka vyrábí adventní věnce

Zpěvačka Marie Křížová vyrábí adventní věnce. Super.cz

"Mám ráda ruční práce, vždycky mě to bavilo a adventní věnce dělává i moje maminka. Tak jsem si řekla: Proč to nezkusit," svěřila Marie, která své výrobky nabízí přes sociální sítě a ukázku z její tvorby si můžete prohlédnout i na našich fotkách nebo ve videu.

Kde na to ale bere s dvouapůlletým synem a sotva měsíční dcerkou čas? "Když děti spí. Anička spí hodně a i Filip je zvyklý ještě chodit spát po obědě. A pak večer. To pak namotávám věnce a chytnu tavnou pistoli," smála se. "Hrozně mě potěšilo, že se ozvala spousta fanoušků a kolegů, kterým se líbí," dodala.

Pár korun do rodinného rozpočtu se rozhodně hodí, když nemůže vystupovat ani ona, ani její manžel Jan Kříž. "Já jako OSVČ nedostala mateřskou, budu pobírat až rodičovský příspěvek. Manžel se sice stará, ale chtěla bych také přispět. Kdo ví, jak dlouho bude tahle zvláštní doba trvat. Není to jednoduché," míní s tím, že už se zamýšlí i nad valentýnskou a velikonoční výzdobou, kterou by mohla vyrábět. ■