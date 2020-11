Pavlína Pořízková promluvila o psychických problémech: Úzkostmi začala trpět už v 10 letech

Modelka promluvila o svých úzkostech. Foto: Instagram P. Pořízkové

„První záchvat paniky jsem měla v deseti letech. Nevěděla jsem, co to bylo, myslela jsem, že umírám. Nikomu jsem to neřekla a jen jsem čekala, že zemřu, což samozřejmě úzkost ještě zhoršilo. Byl to můj manžel, kdo diagnostikoval mou úzkost, když jsme se setkali, protože ji měl také,“ svěřila se Pořízková, které manžel, se kterým byla v odloučení, zemřel loni v září.

„Společně jsme se s tím naučili žít. S tímto nepříjemným tajemstvím, které za denního světla nezmizelo, ale bylo snazší ho zvládnout. Ale něco se změnilo v mých čtyřiceti letech. Když už úzkost začala být nezvládnutelná, obrátila jsem se na odborníky,“ prozradila modelka s českými kořeny. Od nezvladatelných stavů úzkostí jí následně začaly pomáhat léky.

„Zpětně si teď myslím, že se moje tělo pokoušelo říci, na co jsem přišla o něco později: moje manželství se stalo skálou, kterou jsem se snažila sama převrátit. To byla úzkost. Ne deprese,“ prozradila Pořízková, která začala mít další psychické problémy poté, co se léky rozhodla vysadit.

„Deprese jsem měla poté, co jsem vysadila léky. Pak jsem pochopila, proč jsem měla depresi. Byla jsem osamělá. Nikdo mě nechtěl, v kariéře ani v soukromém životě. Byla to situační deprese. Deprese s příčinou. Místo symptomů jsem se rozhodla jednat podle příčiny. Události však nemusí mít vždy šťastný konec, ať už bude jakkoli tvrdý. Není to selhání, je to lekce,“ prohlásila Pořízková, která svým statusem na sociální síti zapůsobila na své fanoušky, kteří si podobnými problémy také prošli. Slov podpory se jí dostalo i od Martiny Formanové (54). „Pavlíno, objímám tě,“ napsala jí vdova po Miloši Formanovi (✝86).

Pořízková se nyní snaží jít kupředu. „Musím si přiznat, kde jsem a proč jsem tady, provést inventuru a rozhodnout se, kam chci jít a s kým,“ prohlásila Pořízková a dodala: „Každý máme individuální přístup k nápravě věcí, ať už je to s Ježíšem, s léky, s knihami o svépomoci, s meditací, nebo s kombinacemi všeho, vše se odvíjí od toho, co pro vás funguje. Neexistuje žádný konkrétní systém zaručený pro všechny. Nacházím cestu ven z tunelu,“ dodala ke svým psychickým problémům modelka. ■