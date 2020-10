Této proměny se bál zatím nejvíc: Poznáte, kdo si ve Tváři troufl na slavnou rapperku?

Tahle proměna dala opět zabrat. Foto: archiv TV Nova

Proměnu v opačné pohlaví už má za sebou. Tentokrát stál Martin Schreiner před pořádnou výzvou. Pro devátou epizodu show Tvoje tvář má známý hlas se totiž musel stát americkou rapperkou Missy Elliot. A rozhodně to nebylo nic jednoduchého.

„Této proměny jsem se bál doposud asi nejvíce, protože byla nejtěžší po všech stránkách - text, tanec, zpěv a taky maska, kterou naši maskéři, vlásenkáři a kostyméři vyrobili naprosto skvěle. Jim obrovský dík,“ svěřil se Super.cz Martin.

V sobotní deváté epizodě se publiku představí jako kontroverzní zpěvačka a rapperka a vystoupí s hitem Get Ur Freak On. „Byl to jeden velký maraton, který jsme si všichni společně s našimi špičkovými tanečníky v čele s Miněm a Zizoe nesmírně užili,“ prohlásil Martin, který se divákům opět převede proměněn v ženu. ■