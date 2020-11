Nedvěd denně vyráží s kočárkem na procházku, ale jiné práce nechává na manželce: Ta čeká, až dceru konečně přebalí

Na procházce v parku před domem Foto: Eggczsk (4x)

„Nouzový stav prožíváme víceméně stejně jako předtím. Chodíme s malou na procházky, venčíme pejsky. Akorát si nezajdeme do restaurace, na pivo, nebo zacvičit do posilovny. Malá Naomi nás zaměstnává natolik, že není čas myslet na ty hrůzy kolem. Máme plno jiných starostí,“ svěřila se Super.cz Nicole.

Hokejová legenda s rodinou bydlí v luxusním bytě vzdáleném jen pár metrů od Karlova mostu. Prázdná Praha jim tedy teď vyhovuje. Jsou tu krásná místa na procházky. Když je hezké počasí, tak vyrazíme i do přírody, ale většinou se držíme hlavně doma,“ říká novopečená maminka.

Na procházky do města vyráží zejména Petr. „Skoro každý den dopoledně si vezme Naomku s kočárkem ven, zatímco já si mezitím v klidu vypiju kafe, trošku se dám do kupy. To je asi to hlavní, v čem Petr pomůže,“ reagovala Nicole na naši otázku, jak jí manžel pomáhá a dále dodala: „Když potřebuji například zajít na nákup a podobně, tak Naomku samozřejmě pohlídá. Musím ale říct, že si ji zatím ještě netroufl přebalit. Stále čekám, kdy to přijde.“

Holčička dělá rodičům radost a roste jako z vody. „Každý den dělá pokroky a naučí se vždy něco nového. Už plně vnímá dění kolem sebe a začíná se hezky chechtat. Je velmi živá, pořád se vrtí, nevydrží v klidu a přijde nám, že by nejradši někam odkráčela po svých. Je to zlatíčko, ale jako správná lvice se umí pořádně ozvat. Ta se ve světe neztratí,“ dodává s úsměvem hrdá maminka Nicole Nedvěd. ■