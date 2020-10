Pop punková kapela přizvala ke spolupráci prince české popové scény. Poslechněte si výsledek

Rybičky 48 feat, Marek Ztracený - Goodbye

Kapela Rybičky 48 představuje nový klip k písni Goodbye. Spolupracovala na ní se zpěvákem Markem Ztraceným a do klipu přizvala herecké bardy Oldřicha Navrátila a Václava Knopa. Píseň Goodbye popisuje frontman kapely Kuba Ryba jako song o přátelství, smrti, stáří, radosti ze života a smířením se se smrtí. „Je to po delší době vážnější písnička,“ říká Kuba Ryba.

Spolupráce s Markem Ztraceným vznikla přirozeně, s kluky z Rybiček jsou dlouholetí přátelé. „Marka známe dlouho a víme, že si ze sebe umí udělat srandu. Viz jeho role v našem starším klipu Správný chlapi. Já mu v klipu už taky hrál, a tak přišla na řadu společná píseň. Navíc tohle je takovej pěknej popík, takže by byl hřích nepřizvat k tomu prince český popový scény. Marek si tam napsal i jednu ze slok. Mám radost, že se do songu zapojil i po tvůrčí stránce.“

Videoklip režíroval Ondřej Kudyn, námět dvou důchodců, kteří utečou z domova pro seniory a zavzpomínají na mladá léta, se zrodil v hlavě Ondřeje Brejšky z kapely Poetika.

„S Václavem Knopem a Oldřichem Navrátilem se pracovalo samo, v podstatě jsem nemusel nic dělat. Byli ochotní udělat cokoli, co jsme měli v námětu a občas i víc z vlastní iniciativy, nastavili mi laťku vysoko,“ komentoval spolupráci Kudyn. ■