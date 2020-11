Hudba držela Slováčkovou nad vodou v těch nejhorších časech: Tento klip stihla natočit ještě před nouzovým stavem

Anna Julie Slováčková s kapelou Aura natočila klip k písni Sluneční zář.

Zpěvačka, herečka a moderátorka dokonce pracovala se svou kapelou Aura, se kterou vydává nový singl Sluneční zář. Píseň je pop-folkovou skladbou se silným melodickým refrénem a zároveň něžným textem, a jak sama Anička přiznává, je to pro ni srdeční záležitost.

„Celý singl Sluneční zář je pro mě obrovskou srdcovkou. O to víc mám radost, jak na něj lidé na koncertech reagují, a doufám, že reakce na internetu bude stejně pozitivní. Je to jedna z těch písní, které vznikly během pár minut a psaly se samy. Videoklip jsme natáčeli kousek od naší chalupy v Českém ráji. Na místech, kde jsem vyrostla a kde to mám ze srdce ráda a pojí mě s tím místem spousta krásných vzpomínek. Když jsme s Adamem Tylem (režie, kamera a střih videoklipu) dolaďovali scénář, shodli jsme se na tom, že nesmí být nic předstírané, ale naopak musí být každý záběr autentický a opravdový. Tudíž jsme se nikdo žádného scénáře nedrželi a prostě jsme žili daným okamžikem,“ popisuje Anička.

Zajímavostí na singlu rovněž je, že se na něm podíleli i fanoušci kapely. „S producentem jsme chtěli mít v písni v jednom momentu co nejvíce barev různých hlasů. Igora pak napadlo, že bychom do songu mohli zatáhnout fanoušky a poprosit je, aby nám dle předlohy nahráli určité vokály na telefon a poslali nám je přes email. Igor pak hlasy dosadil do singlu, a tak jsme si píseň zazpívali všichni společně,“ prozradila s nadšením Anna Julie Slováčková.

Kapela kromě CD vydává také svůj první merch, který bude silně spjatý s názvem desky i samotné Aury a promítnou se do něj lehké stopy folku, které kapela ráda používá i v muzice. ■